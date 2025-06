Papa leão XIV pede paz no Oriente Médio e alerta para tragédia humanitária em Gaza

"Hoje, mais do que nunca, a humanidade clama por paz. Este é um clamor que exige responsabilidade e razão, e não deve ser abafado pelo estrondo das armas ou pela retórica que incita ao conflito", escreveu o pontífice em seu perfil no X. O Papa frisou que cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de impedir a tragédia da guerra antes que ela se transforme num "abismo irreparável". "Não existem conflitos distantes quando a dignidade humana está em jogo", afirmou.

O Papa Leão XIV disse neste domingo que "notícias alarmantes" continuam a surgir do Oriente Médio, especialmente do Irã. Ele destaca que, nesse "cenário trágico", que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário da população não pode ser esquecido, especialmente em Gaza, onde a necessidade de ajuda humanitária adequada se torna cada vez mais urgente.

Ele disse ainda que a guerra não resolve problemas, mas amplifica e inflige "feridas profundas na história dos povos, que levam gerações para cicatrizar". Segundo Leão XIV, nenhuma vitória armada pode compensar a dor das mães, o medo das crianças ou futuros roubados. "Que a diplomacia silencie as armas! Que as nações tracem seus futuros com obras de paz, não com violência e conflitos sangrentos!", concluiu o porta-voz do Vaticano na postagem.