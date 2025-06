Agência da ONU diz que não há vazamento de radiação em locais atacados pelos EUA no Irã

O diretor da agência, Rafael Mariano Grossi, anunciou uma reunião de emergência do órgão nesta segunda-feira, 23, "tendo em conta a situação urgente no Irã".

A Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que monitora o uso de energia nuclear no mundo, informou não ter detectado o aumento dos níveis de radiação nas três instalações nucleares do Irã atacadas pelos Estados Unidos na noite deste sábado, 21.

O presidente americano, Donald Trump, informou na noite deste sábado ter realizado "ataques muito bem-sucedidos" a três instalações nucleares do Irã. Os bombardeios marcam a entrada dos Estados Unidos no conflito iniciado por Israel em 13 de junho, em uma ofensiva contra o programa nuclear do Irã. Em breve pronunciamento na noite deste sábado, Trump defendeu os bombardeios.

"O Irã, o tirano do Oriente Médio, precisa agora fazer a paz. Caso contrário, os ataques futuros serão muito maiores e mais fáceis", disse Trump. "Isso não pode continuar. Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias." disse o presidente dos Estados Unidos.

As instalações iranianas de Fordow, Natanz e Isfahan foram atacadas. Tratam-se dos dois principais centros de enriquecimento de urânio do Irã. Natanz, inclusive, já havia sido atacada por Israel.

(Com agências internacionais)