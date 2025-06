A humanidade 'apela por paz', diz o papa após os ataques dos EUA ao Irã

"Cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável", declarou o papa ao final de sua oração semanal do Angelus, no Vaticano.

"A humanidade apela por paz" diante das "notícias alarmantes vindas do Oriente Médio", declarou o papa Leão XIV neste domingo, após os ataques dos Estados Unidos a instalações-chave do programa nuclear iraniano.

Pouco depois de ter sido alvo do bombardeio, o Irã realizou novos ataques com mísseis balísticos contra Israel. Ao menos 11 pessoas ficaram feridas.

A Agência Internacional de Energia Atômica convocou uma reunião de emergência para discutir o ataque americano ao Irã, mas declarou que não houve vazamento de radiação nos locais bombardeados.

Imagens de satélite obtidas pelo NYT indicam que nos últimos dias os iranianos estavam se preparando para um possível ataque em Fordow, com caminhões sendo vistos deixando a usina.

O bombardeio às centrais nucleares com os aviões B-2 e as chamadas bombas "bunker buster", capazes de penetrar as instalações subterrâneas de Fordow e Natanz, ocorreu no começo da noite de ontem (no horário de Brasília) após Trump ter dito na quinta-feira que daria uma chance à diplomacia.