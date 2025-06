IRÃ ISRAEL CONFLITO: Israel afirma que matou três comandantes do Irã no nono dia de guerra

Israel afirmou que matou três comandantes da Guarda Revolucionária iraniana e que bombardeou uma instalação nuclear em Isfahan, no centro do Irã, neste sábado(21), nono dia da guerra entre os dois países inimigos.

Oito pessoas morreram neste sábado em um incêndio e na queda de um balão de ar quente no sul do Brasil, informou o governador do estado de Santa Catarina, onde ocorreu o acidente.

Agentes de imigração de Trump provocam fúria e medo nas ruas dos EUA

Após o anoitecer, nos arredores de Los Angeles, cerca de 50 pessoas bateram panelas de metal e sirenes em frente a um hotel em um protesto barulhento contra agentes de imigração dos Estados Unidos.

NOVA YORK:

Cartas de amor de Vermeer são expostas em Nova York

Uma exposição com apenas três obras? Essa é a proposta da Frick Collection de Nova York com as "Cartas de Amor de Vermeer", uma mostra de três telas do célebre pintor holandês do século XVII onde senhoras e criadas são cúmplices de aparentes tramas de amores secretos.

-- EUROPA:

PARIS:

Itália e França pedem cláusulas de proteção a agricultores no acordo UE-Mercosul

França e Itália pediram um "melhor equilíbrio" no acordo UE-Mercosul para proteger os agricultores europeus, inclusive por meio da adoção de "cláusulas específicas", anunciaram em comunicado conjunto.

VARSÓVIA:

Líder da oposição bielorrussa Tikhanovsky é libertado após cinco anos de prisão

Sergei Tikhanovsky, um dos principais líderes da oposição bielorrussa, foi libertado neste sábado(21) junto com outros 13 presos políticos, vítimas da repressão após as eleições presidenciais de 2020 em Belarus, país liderado por mais de três décadas por Alexander Lukashenko.

=== ESPORTES ===

-FUTEBOL:

Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

EAST RUTHERFORD:

Fluminense precisa vencer Ulsan para não ficar para trás no Grupo F da Copa de Clubes

Manter Everaldo ou ceder a vaga de titular ao experiente e letal atacante argentino Germán Cano? Renato Gaúcho terá a resposta quando o Fluminense enfrentar o Ulsan neste sábado (20), em East Rutherford, em uma partida crucial para não ficar para trás no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes.

