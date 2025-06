Fluminense precisa vencer Ulsan para não ficar para trás no Grupo F da Copa de Clubes

Manter Everaldo ou ceder a vaga de titular ao experiente e letal atacante argentino Germán Cano? Renato Gaúcho terá a resposta quando o Fluminense enfrentar o Ulsan neste sábado (20), em East Rutherford, em uma partida crucial para não ficar para trás no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. Deixar a vitória escapar novamente, como aconteceu na estreia sem gols contra o Borussia Dortmund (0 a 0), não é mais uma opção para o time carioca, no MetLife Stadium, perto da cidade de Nova York às 19h (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O empate contra um time de muito mais qualidade, obtido também no palco que sediará a final da Copa do Mundo de Clubes em 13 de julho, foi tanto um alerta quanto um impulso para o moral do time de Renato. Mas a vitória do Mamelodi Sundowns por 1 a 0 sobre o Ulsan na terça-feira em Orlando significa que o Fluminense precisa derrotar os sul-coreanos, que estão na lanterna do grupo, para chegar à terceira e última rodada sem problemas e com boas chances de se classificar para as oitavas de final. Já o Dortmund enfrentará os sul-africanos neste sábado em Cincinnati. "Aquela belíssima estreia nossa não vai adiantar nada se a gente não conseguir o resultado que nos interessa", disse o técnico do Fluminense nesta sexta-feira, se referindo a uma partida que encheu de elogios o campeão da Copa Libertadores de 2023.

- O gol que não saiu - Renato Gaúcho, de 62 anos, garantiu que sua equipe pode ter opções no confronto contra os asiáticos, campeões da liga sul-coreana do ano passado e da Liga dos Campeões da Ásia em 2012 e 2020. Nas palavras do técnico, os ajustes viriam no ataque, o que poderia abrir caminho para uma possível dupla formada por Everaldo, de 33 anos, e o experiente Cano, de 37, que se recuperou de uma lesão no joelho.

"Vamos ver se (Cano) começa a jogar amanhã ou não", disse Renato. "É lógico que lhe falta ritmo de jogo, mas esse ritmo só pode ser recuperado jogando". Titular contra o Dortmund, Everaldo (8 gols em 32 partidas em 2025) foi questionado no Brasil por ter lidado de forma irregular com uma das chances mais claras que o time carioca teve diante do goleiro suíço Gregor Kobel. O colombiano Jhon Arias, em um contra-ataque no segundo tempo, deu um passe que deixou o atacante cara a cara com o camisa 1 do time alemão. Em vez de chutar, Everaldo tocou a bola para o uruguaio Agustín Canobbio, que desperdiçou a oportunidade com um chute fraco.

"Achei que, quando eu ameaçasse chutar, o zagueiro ia ficar na minha frente, como os europeus fazem. Mas ele não fez isso", explicou o camisa 9, que chegou ao Flu no início do ano. - Ídolo da torcida - À espera de retornar ao time titular, Cano (14 gols em 24 jogos neste ano) se contentou em substituir Everaldo Stum a vinte minutos do fim.