Estudo detecta mais microplásticos em garrafas de vidro do que nas de plástico

Os pesquisadores têm detectado os minúsculos pedaços de plástico, em sua maioria invisíveis, em todo mundo: do ar que respiramos até a comida que consumimos, assim como dentro do corpo humano.

As garrafas de vidro que contêm água, refrigerantes, cerveja ou vinho contêm mais microplásticos do que o equivalente em garrafas de plástico, segundo estudo de resultado surpreendente publicado nesta sexta-feira (20) pela agência francesa de segurança alimentar.

"Detectamos que, no vidro, as partículas detectadas tinham a mesma forma, cor e composição de polímero — portanto, o mesmo plástico — que a tinta na parte exterior das tampas que fecham as garrafas de vidro", explicou.

A agência testou um método de limpeza que envolvia soprar as tampas com ar, depois enxaguá-las com água e álcool, o que reduziu a contaminação em 60%.

O estudo publicado pela ANSES foi publicado no mês passado no site do Journal of Food Composition and Analysis.

ref/dl/jz/zm/fp