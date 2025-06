E assim mais uma vez nos esquecemos dos horrores de Gaza

PESSOAS deslocadas pelo conflito e fugindo de Beit Hanun no norte da Faixa de Gaza chegam carregando seus pertences na Cidade de Gaza em 18 de março de 2025 / Crédito: Bashar TALEB / AFP

Enquanto os jornais estampavam os ataques aéreos de Israel ao Irã e os analistas discutiam os riscos de uma guerra regional, Gaza sangrava em silêncio. A tensão entre duas potências do Oriente Médio ganhou as manchetes, mas por trás das fumaças diplomáticas e dos cálculos geoestratégicos, o sofrimento de um povo confinado foi, mais uma vez, colocado de lado.

Israel justificou os bombardeios como reação a ataques e ameaças diretas vindas do Irã, especialmente de milícias aliadas como o Hezbollah. De fato, o Irã dos aiatolás é uma ditadura teocrática com histórico de apoiar o terrorismo e que, em sua própria constituição, sustenta o objetivo de destruir Israel. O extremismo de Teerã não pode ser ignorado.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas o que está em curso em Gaza não é apenas uma resposta militar — é um colapso moral. A guerra, para o governo israelense atual, serve também a propósitos políticos internos. Benjamin Netanyahu, encurralado por escândalos e crescente impopularidade, vê na escalada do conflito uma maneira de consolidar o apoio da extrema direita e permanecer no poder.

Leia também | Ataque israelense provoca 30 mortes em Gaza, anuncia Defesa Civil

O atual governo de Israel, com ministros ultranacionalistas e ideólogos messiânicos, trai a memória do povo judeu, sua tradição de justiça e seu histórico de sofrimento. O Holocausto não pode ser usado como escudo para justificar políticas que produzem novas zonas de horror. Se respeitassem verdadeiramente essa memória, jamais fariam o que fazem com o povo palestino.

Em Gaza, o horror é cotidiano. Famílias inteiras soterradas, crianças sem abrigo, hospitais implodidos sob a justificativa de que havia militantes escondidos. Mas não se pode adotar lógica terrorista para combater terroristas. Um Estado democrático não pode se comportar como aquilo que diz combater.



O exército israelense demonstrou sua capacidade de realizar operações sofisticadas e meticulosamente planejadas. Um exemplo emblemático foi revelado em 2024, quando Israel teria conseguido infiltrar 5 mil pagers adulterados com explosivos entre combatentes do Hezbollah no Líbano. Os dispositivos foram entregues clandestinamente ao longo do tempo e, em um momento cuidadosamente calculado, foram detonados de forma coordenada. A operação eliminou combatentes e destruiu ativos do grupo, sem bombardeios em massa. Isso comprova que Israel tem capacidade técnica para atingir alvos com precisão — o que torna ainda mais injustificável a destruição indiscriminada em Gaza. Esse episódio mostra claramente que Israel tem capacidade técnica, estratégica e inteligência militar para evitar mortes de civis e destruição indiscriminada. O exército pode, sim, eliminar ameaças com táticas cirúrgicas — se quiser. Por isso, não se justifica a destruição de hospitais, escolas ou o bloqueio de ajuda humanitária. Eles têm capacidade de agir com precisão — e escolhem não fazê-lo.



Não se combate o terror com mais terror. E não se protege o povo judeu destruindo o povo palestino. Cada morte de civil, cada bombardeio sobre um campo de refugiados, cada criança faminta que morre sem leite ou pão, nos afasta ainda mais de qualquer ideia de paz ou justiça.

A fome não pode ser usada como arma de guerra. Impedir a entrada de alimentos, água e remédios não é autodefesa — é crueldade e crime de guerra. O argumento de que o Hamas pode se apropriar de parte dos mantimentos não anula a necessidade de alimentar uma população inteira. Isso é básico. Isso é humano.

A analogia é simples: quando um criminoso se tranca com reféns, a polícia não arromba a porta atirando em todos. O Estado não pode agir com raiva ou sede de vingança, sob risco de se tornar indistinguível do próprio inimigo. Se há terroristas escondidos em hospitais, então proteja os civis — não imploda o hospital.