PUERTO ESCONDIDO, México:

Erick perde força enquanto avança pelo oeste do México

O furacão Erick perdeu força nesta quinta-feira(19), para a categoria 1, após tocar o solo do estado de Oaxaca, oeste do México, costa do Pacífico, afirmou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

HOUSTON, Estados Unidos:

Foguete Starship da SpaceX explode em teste no Texas sem deixar feridos

Um megafoguete Starship da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu durante um teste de rotina na Starbase, no estado do Texas, sem deixar feridos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (19).

SÃO PETERSBURGO, Rússia:

Putin afirma que rearmamento da Otan não representa 'ameaça'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (19, data local) que o aumento dos gastos da Otan com defesa não representa "uma ameaça", porque, segundo afirmou, Moscou dispõe das armas necessárias para se defender.

