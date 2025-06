Múmia de mais de mil anos é descoberta por acaso por trabalhadores de gás em Lima

A descoberta acidental de uma múmia com mais de mil anos de antiguidade durante uma escavação para instalar uma tubulação de gás em Lima confirma que, sob as camadas de asfalto e terra sobre as quais foi construída a capital peruana, ainda existem túmulos pré-hispânicos. A descoberta ocorreu na segunda-feira (16), quando uma equipe de operários da empresa Cálidda, que instalava a rede de gás, encontrou a 50 centímetros de profundidade os primeiros indícios de que estavam próximos de restos humanos, quando apareceu "um tronco de madeira de guarango, que antigamente servia como marcador de túmulos", disse nesta quinta-feira à AFP o arqueólogo Jesús Bahamonde, coordenador científico da empresa.

A surpresa viria após escavar até 1,20 metro, quando perceberam que estavam diante de um fardo funerário (múmia) de uma cultura pré-hispânica. "Naquele momento pensamos que era uma menina, agora já sabemos que é um menino mais jovem, de entre 10 a 15 anos", disse o pesquisador à AFP. O corpo "estava em posição sentada, com braços e pernas flexionados, acompanhado de cabaças e tudo bem amarrado com cordinhas". Ao lado do corpo havia nove objetos de cerâmica, como tigelas, pratos, garrafas e cântaros tricolores com figuras geométricas e figuras humanas de pescadores.

"O enterro e os objetos correspondem a um estilo [de cultura] que se desenvolveu entre os anos 1000 a 1200", indicou o arqueólogo da Cálidda. A tumba e as peças pertencem à cultura pré-incaica Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre os séculos XI e XV. Foram descobertas enquanto os trabalhadores do gás removiam terra de uma avenida no distrito de Puente Piedra, no norte de Lima. Na região havia um cemitério que, com o passar do tempo, foi sendo coberto por camadas de terra até desaparecer, segundo os pesquisadores.