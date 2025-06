Israel diz ter destruído a maioria dos lançadores de mísseis balísticos do Irã

Israel afirmou, nesta quinta-feira, 19, que seus ataques aéreos destruíram cerca de dois terços dos lançadores de mísseis balísticos do Irã, segundo um oficial militar israelense que falou sob condição de anonimato à reportagem da Associated Press . De acordo como militar, Israel estima que o Irã ainda tenha mais de 100 lançadores de mísseis ativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Israel estima que antes de sexta-feira, o Irã tinha cerca de 2 mil mísseis balísticos.

O oficial não quis comentar sobre o impacto israelense no programa nuclear do Irã. "Dissemos que vamos danificar severamente as instalações nucleares, mas não dissemos que vamos destruí-las totalmente", disse o oficial. "Conhecemos nossos limites." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado