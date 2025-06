"Como vamos atendê-los?", perguntam funcionários de hospital israelense atingido por míssil iraniano

O pessoal do Hospital Soroka, no sul de Israel, está em estado de choque depois que um míssil iraniano atingiu, nesta quinta-feira (19), esse centro de saúde, deixando parte das instalações em ruínas.

O impacto do míssil estourou as janelas, derrubou os tetos e deixou cerca de 40 feridos. Entre os equipamentos médicos destruídos, o bombardeio gerou pânico nos corredores.

Codish evacuou dezenas de pacientes para outros hospitais do país devido ao fechamento de várias unidades do hospital.

A instituição está agora fechada "salvo para os casos de extrema urgência", indicou.

– "Onda de choque" –

No interior do prédio de cirurgia, que fica ao lado do que sofreu o impacto direto, os corredores de entrada estão cheios de fragmentos de vidro, e os painéis do teto jazem no chão molhado por vazamentos de água.