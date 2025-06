Angolano é operado a 11.000 km de distância pela primeira vez na África

Um paciente com câncer em Angola foi operado por um médico nos Estados Unidos através da cirurgia robótica e está se recuperando com sucesso do procedimento nesta quinta-feira (19), na primeira intervenção remota realizada na África.

A prostatectomia - ablação parcial ou completa da próstata - realizada em 14 de junho é a primeira operação realizada a uma distância tão grande entre o paciente e o médico, informaram os hospitais que organizaram o procedimento.