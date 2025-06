O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, alertou nesta quarta-feira (18) que seu país "nunca se renderá" diante de Israel, que bombardeou instalações nucleares, e ameaçou com "danos irreparáveis" caso Washington se una à ofensiva.

NOVA YORK:

Julgamento de 'Diddy' Combs, um 'prato cheio' para os influenciadores digitais

Todos os dias a mesma rotina: em frente ao tribunal federal do sul de Manhattan as câmeras de televisão de meios de comunicação tradicionais competem com influenciadores digitais que contam às suas legiões de seguidores sobre os desdobramentos do julgamento do magnata do hip-hop Sean "Diddy" Combs.

-- EUROPA

MADRI:

'Salvador do euro', Mario Draghi, vence Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional

Mario Draghi, ex-primeiro-ministro italiano e conhecido como o "salvador do euro" quando foi presidente do Banco Central Europeu (BCE), foi condecorado nesta quarta-feira(18), na Espanha, com o Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional "por sua liderança e firme compromisso" com a Europa, anunciou o júri.

-- ÁSIA

SYDNEY:

China minimizou teste de míssil com capacidade nuclear, segundo notas diplomáticas neozelandesas

A China tentou enganar os governos estrangeiros em 2024 ao minimizar a importância de um teste com míssil de capacidade nuclear realizado no Pacífico, alertaram reservadamente diplomatas neozelandeses em documentos obtidos pela AFP.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Fed se prepara para manter taxas de juros em meio a tarifas e crises geopolíticas

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos encerra sua reunião de política monetária no início da tarde desta quarta-feira (18) e espera-se que mantenha as taxas de juros pela quarta vez consecutiva, cauteloso diante das questões espinhosas das tarifas e das atuais crises geopolíticas.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

LE BOURGET:

Sonho dos táxis voadores continua vivo apesar dos contratempos

Apesar dos contratempos sofridos pelos fabricantes de "táxis voadores" elétricos nos últimos meses, a indústria continua desenvolvendo essas aeronaves, embora mais voltadas para clientes abastados do que para usuários de transporte público.

PARIS:

Como o rio Sena mantém o Louvre fresco durante o verão

Enquanto Paris se prepara para uma onda de calor neste fim de semana, uma rede pouco conhecida de tubos subterrâneos irá resfriar o museu do Louvre e outros monumentos históricos graças à água do rio Sena.

=== ESPORTES ===

