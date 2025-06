Galáxia colorida permite estudar melhor seus segredos

Uma espiral com infinitos tons de rosa, amarelo e laranja é a imagem que astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO) divulgaram nesta quarta-feira (18) de uma galáxia distante, a fim de estudar melhor seu funcionamento.

Ela está "próxima o suficiente" para poder "estudar seus elementos constituintes com incrível detalhe" e "é grande o suficiente para que possamos vê-la como um sistema completo", explica Congiu.

Os pesquisadores a observaram por mais de 50 horas usando o instrumento Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) do Very Large Telescope (VLT) no Chile. Eles montaram mais de 100 exposições para cobrir uma área da galáxia com aproximadamente 65.000 anos-luz de largura.

"Podemos dar um zoom para estudar regiões específicas onde as estrelas estão se formando", mas também "reduzir para estudar a galáxia como um todo", diz Kathryn Kreckel, da Universidade de Heidelberg (Alemanha), coautora do estudo.