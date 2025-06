Trump poderá ter que tomar ações adicionais para acabar com programa nuclear do Irã, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (17) que o presidente americano, Donald Trump, pode ter que tomar "ações adicionais para acabar com o enriquecimento de urânio iraniano". Segundo Vance, "essa decisão, em última análise, pertence ao presidente".

Em publicação no X, Vance destacou que o presidente tem sido "incrivelmente consistente, ao longo de 10 anos, em afirmar que o Irã não pode ter uma arma nuclear". Ele pontuou que o líder americano tem incentivado sua equipe de política externa a negociar com o Irã para impedir o avanço do programa nuclear, com o republicano sempre deixando claro que "o Irã não pode ter enriquecimento de urânio".