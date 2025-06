Israel está fazendo 'o trabalho sujo' por 'todos nós' no Irã, afirma chanceler alemão

O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, expressou, nesta terça-feira (17), um forte apoio a Israel no conflito com o Irã, à margem da cúpula do G7 no Canadá.

"Esse é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós. Também somos vítimas desse regime. Esse regime clerical trouxe morte e destruição ao mundo", disse Merz em uma entrevista à emissora ZDF.