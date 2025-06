Comitiva de políticos brasileiros deixa Israel meio à escalada do conflito com Irã

Itamaraty diz que grupo formado por prefeitos e gestores municipais ignorou alertas para evitar viagens a Israel, mas chegou em segurança ao país vizinho. Maior parte da comitiva retornará ao Brasil em jato particular.Uma comitiva de políticos brasileiros que estava em Israel conseguiu deixar o país e chegar em segurança à Jordânia nesta segunda-feira (16/06). A delegação de 12 pessoas inclui prefeitos, secretários municipais e outras autoridades. O grupo teve de cruzar a fronteira do país vizinho por terra devido ao fechamento do espaço aéreo de Israel em meio ao agravamento do conflito com Irã. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que os administradores municipais ignoraram uma orientação do Itamaraty para que evitassem viagens para Israel em razão dos conflitos nos quais o país está envolvido. Nove integrantes da comitiva deverão retornar ao Brasil em um jato particular que teria sido organizado pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Os demais devem viajar em voo comercial para o Rio de Janeiro. Israel está em meio a guerras contra os grupos islamistas Hamas, na Faixa de Gaza, e Hezbollah, no Líbano, além do conflito iniciado na última sexta-feira com o Irã após o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu iniciar uma série de ataques ao país. Os ataques israelenses já mataram pelo menos 224 pessoas, incluindo comandantes militares de alto escalão, cientistas nucleares e civis, segundo autoridades iranianas. Do lado israelense, o saldo é de 24 mortos e mais de 500 feridos. Itamaraty diz que grupo ignorou alertas "A Embaixada do Brasil em Israel mantém, desde outubro de 2023, alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial àquele país e recomenda, desde então, que os brasileiros e brasileiras que se encontravam em Israel considerassem deixar o país", afirma uma nota divulgada pelo Itamaraty. "Em junho corrente, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular da embaixada do Brasil em Tel Aviv" afirmou o órgão. Entre os membros da comitiva estão os prefeitos de Belo Horizonte, Joao Pessoa, Macaé e Nova Friburgo, acompanhados de autoridades e funcionários públicos de diferentes cidades do país. O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, criticou o que chamou de "ausência absoluta" do Itamaraty nas tratativas para que a comitiva brasileira deixasse em segurança o território israelense. O Itamaraty, no entanto, rejeitou a acusação e disse que a saída dos brasileiros resultou de uma "estreita coordenação" entre pelo ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler da Jordânia, Ayman Safadi. Outras autoridades em solo israelense O Ministério afirma que outras 27 autoridades brasileiras ainda estão em Israel, e que o governo israelense já apresentou uma proposta para que essas pessoas deixem o país por terra nos próximos dias através da Jordânia. "A embaixada do Brasil em Tel Aviv insta todos os brasileiros e brasileiras em Israel a seguirem estritamente as recomendações do 'Home Front Command' israelense e a permanecerem sempre nas proximidades de abrigo fortificado ('bunker' ou equivalente), para onde devem se dirigir imediatamente ao ouvir sirenes ou outros alertas", disse o Itamaraty. rc (ots)