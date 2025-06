Trump discute tarifas e Oriente Médio com Macron antes de reunião de cúpula do G7

Os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da França, Emmanuel Macron, tiveram uma longa conversa antes da cerimônia oficial de boas-vindas da cúpula do G7, no Canadá, disse o principal porta-voz internacional do dirigente francês nesta segunda-feira (16). Jean-Noël Ladois disse que os dois líderes discutiram "tarifas, a situação no Oriente Próximo e Médio e a situação na Ucrânia". Ainda não há informações sobre o resultado da reunião. Fonte: Associated Press