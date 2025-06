Trump considera estender veto de viagem para outros 36 países

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas a ampliação do veto a 36 países, incluindo parceiros dos Estados Unidos como Egito e outras nações da África, Ásia, do Caribe e do Pacífico, parece intensificar a repressão do presidente contra a migração.

O jornal Washington Post afirma ter visto o memorando interno e assegura que ela tem a assinatura do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.

Uma pessoa que viu o documento confirmou a informação para a AFP.

Ao que tudo indica, o documento dá aos governos dos países incluídos na lista 60 dias para cumprir os novos requisitos do Departamento de Estado.