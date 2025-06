PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IRÃ CONFLITO: Irã e Israel prosseguem com ataques no quarto dia de conflito

Irã e Israel prosseguem com ataques no quarto dia de conflito

CANADÁ G7 EUA: Trump chega ao Canadá para reunião do marcada por conflito Irã-Israel

Trump chega ao Canadá para reunião do marcada por conflito Irã-Israel

Os líderes dos países do G7, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúnem nas Montanhas Rochosas do Canadá, para realizar uma cúpula marcada pelos intensos ataques entre Israel e Irã.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump ordena novas operações contra imigrantes em Los Angeles, Chicago e Nova York

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a intensificação das operações migratórias em várias cidades governadas por democratas, incluindo Los Angeles, Chicago e Nova York, em uma tentativa de concretizar "o maior programa de deportação em massa da história".

(EUA demografia governo política polícia imigração, 740 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Polícia de Minnesota prende suspeito do assassinato de congressista estadual

O suspeito do assassinato de uma congressista estadual democrata e seu marido no estado de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, comparecerá à Justiça nesta segunda-feira (16) após ser capturado em uma intensa perseguição de dois dias.

(EUA ataque política Minnesota, 630 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

Mundo enfrenta uma nova corrida armamentista nuclear, alerta instituto

Os principais Estados que possuem armas nucleares continuaram modernizando seus arsenais no ano passado, abrindo caminho para uma nova corrida armamentista nuclear, advertiu o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) em um relatório publicado nesta segunda-feira (16).

(EUA Rússia espaço China IA Suecia nuclear defesa, 510 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

ONU reduzirá drasticamente seus programas de ajuda este ano por falta de fundos

A ONU anunciou, nesta segunda-feira (16), que reduzirá drasticamente seus programas de ajuda neste ano, após "os piores cortes financeiros" já sofridos pelo setor humanitário, em grande parte devido à decisão dos Estados Unidos de reduzir suas doações ao mínimo.

(ONU conflito pobreza, 560 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]