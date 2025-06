Deputada democrata e marido são mortos por atirador nos EUA

Suspeito portava lista com nomes de autoridades e também disparou contra um senador estadual de Minnesota. Governador vê motivação política.Dois parlamentares democratas do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, e seus respectivos cônjuges foram baleados na madrugada deste sábado (14/06), por um homem disfarçado de policial. O ataque matou a deputada estadual Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota, e seu marido. Já o senador estadual John Hoffman e sua esposa, que foram baleados diversas vezes, passaram por cirurgia e seguem em recuperação. Os crimes aconteceram nas residências dos legisladores. Para o governador de Minnesota, Tim Walz, o ataque teve motivação política. "Este foi um ato de violência política direcionada", afirmou. "O discurso pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência ou à base de armas", concluiu Walz. Diferente do Brasil, o parlamento estadual americano é bicameral. Melissa Hortman era a principal liderança democrata na bancada estadual do partido e ocupava o cargo desde 2004. Já Hoffman compõe a câmara alta do parlamento estadual e foi eleito em 2012. Suspeito fugiu após trocar tiros com a polícia Segundo as autoridades, a polícia atendeu a um chamado na casa de Hoffman às 2 horas da manhã (0h de Brasília), na cidade de Champlin, e o encontraram ferido. Pouco depois, receberam outra ligação referente à residência de Melissa Hortman, que morava no município vizinho de Brooklyn Park. Lá, encontraram o suspeito, que trocou tiros com os policiais e fugiu a pé. Uma operação de busca foi iniciada para encontrá-lo. O atirador estava vestido como um policial uniformizado e operava um veículo que se parecia com uma caminhonete usada pela corporação. O carro foi abandonado pelo atirador durante a fuga. Nele, policiais encontraram um manifesto com uma lista de outros legisladores do estado. A segurança das autoridades citadas no documento foi reforçada. Polícia pede para população ficar em casa O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que foi informado sobre o "terrível tiroteio que ocorreu em Minnesota, o qual parece ser um ataque direcionado contra legisladores estaduais". "Uma violência tão horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América. Deus abençoe o grande povo de Minnesota, um lugar verdadeiramente grandioso!", declarou ele em comunicado. Segundo o jornal americano The New York Times, os investigadores acreditam que o suspeito pode também ter planejado um atentado contra a manifestação "No Kings" (Sem Reis), realizada em todo os EUA neste sábado em oposição às políticas migratórias de Trump. Um material de divulgação do evento foi encontrado no carro do suspeito. Os organizadores cancelaram a marcha no estado por motivos de segurança. gq (reuters, ap, ots)