Companhia aérea europeia vai multar "passageiros indisciplinados"

Passageiros que forem retirados da aeronave por má conduta serão multado em 500 euros, afirmou a empresa. Companhia aérea irlandesa também exige limite de bebida alcoólica nos aeroportos.A companhia aérea irlandesa Ryanair disse nesta quinta-feira (12/06) que multará em 500 euros (R$ 3,2 mil) passageiros "cujo comportamento indisciplinado" resultar em sua retirada da aeronave. A maior companhia aérea da Europa em número de passageiros já havia atacado anteriormente o comportamento "indisciplinado" causado por viajantes que consomem quantidades excessivas de álcool enquanto esperam para embarcar. "A Ryanair está comprometida em lidar com o comportamento indisciplinado para o benefício de seus passageiros e tripulação, e continuará a processar os passageiros desordeiros por danos civis, mas, no mínimo, passarão a receber uma multa de 500 euros", disse a empresa em um comunicado na quinta-feira. "Embora esses sejam eventos isolados que acontecem em todas as companhias aéreas, o comportamento inadequado em um espaço compartilhado tão confinado é inaceitável, e esperamos que nossa abordagem proativa funcione como um impedimento para eliminar esse comportamento a bordo de nossas aeronaves", afirmou um representante da empresa. Empresa se diz lesada Em janeiro, a Ryanair afirmou que havia sido lesada em 15,3 mil euros (R$ 98 mil) como resultado de um "passageiro desordeiro" a bordo de um voo de Dublin para Lanzarote, nas Ilhas Canárias, na Espanha. O avião teve que ser desviado para a cidade portuguesa de Porto, onde o passageiro foi preso. Os mais de 160 outros viajantes a bordo receberam acomodação e refeições durante a noite. A Ryanair argumenta que enfrentou outros custos, incluindo a necessidade de combustível e tripulação adicionais. A companhia aérea entrou com um processo civil contra o passageiro na Irlanda para recuperar seus gastos. Na ocasião, a empresa pediu à União Europeia que limite a venda de bebidas alcoólicas nos aeroportos a duas bebidas por passageiro. Em maio, a Turquia também anunciou a aplicação de multas a passageiros que descumprirem regras de segurança a bordo. O país vai sancionar quem não permanecer sentado com o cinto de segurança afivelado após o pouso da aeronave. gq (afp, ots)