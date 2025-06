PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

Israel declarou, neste sábado (14), que quer atacar "todos os locais" do regime iraniano, alegando ter o "apoio manifesto" do presidente americano, Donald Trump, em seu segundo dia de bombardeios contra a República Islâmica, que prometeu uma resposta "mais forte".

Israel realizou, na sexta-feira (13), ataques de uma magnitude sem precedentes contra instalações militares e nucleares no Irã, onde matou vários funcionários de alto escalão, ao que Teerã respondeu com ondas de mísseis balísticos.

Qual foi o impacto dos ataques israelenses no programa nuclear do Irã?

(conflito AIEA Irã diplomacia Israel nuclear, 711 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Programa nuclear do Irã, a obsessão de Netanyahu há duas décadas

O ataque israelense de sexta-feira ao Irã é o ápice de quase 20 anos de ameaças do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que revelou ter planejado realizar a operação em abril.

(EUA conflito Irã diplomacia energia Israel, 795 palavras, já transmitida)

=== EUA POLÍTICA ATAQUE ===

WASHINGTON:

Ataque a tiros em Minnesota mata congressista democrata e deixa outro ferido

Um homem matou a tiros a congressista estadual democrata Melissa Hortman e seu marido, além de ferir outro congressista, John Hoffman, e sua esposa em Minnesota, no que o governador deste estado do norte dos Estados Unidos descreveu como ataques "com motivação política".

(EUA ataque política polícia, 464 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Trump preside desfile em meio à morte a tiros de congressista democrata

O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, presidirá um desfile militar em Washington neste sábado (14), um dia marcado pela morte a tiros de uma congressista estadual democrata e no qual estão marcados protestos em todo o país.

(EUA política manifestação migração Trump, 719 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

Morre a ex-presidente da Nicarágua Violeta Barrios de Chamorro

Violeta Barrios de Chamorro, que governou a Nicarágua de 1990 a 1997 e foi a primeira mulher eleita presidente nas Américas, faleceu neste sábado (14), aos 95 anos, em San José, Costa Rica, após enfrentar uma longa doença, anunciou sua família.

(governo Nicarágua morte, já transmitida)

WASHINGTON:

Adversários dos EUA fomentam desinformação sobre os protestos em Los Angeles

China, Irã e Rússia fomentam a desinformação sobre os protestos em Los Angeles contra a política de imigração de Donald Trump, somando-se à onda de fake news e teorias da conspiração que circulam dentro dos Estados Unidos, apontaram os pesquisadores na sexta-feira.

(EUA desinformação política imigração, 702 palavras, já transmitida)

BALTIMORE:

Baltimore, capital das overdoses nos EUA, a caminho da recuperação

Carregando uma sacola cheia de naloxona, um medicamento que reverte rapidamente os efeitos de uma overdose de opioides, Adam Trionfo caminha pelas ruas de paralelepípedos de Baltimore, uma das cidades portuárias mais antigas dos Estados Unidos.

(EUA narcotráfico sociedade problema social drogas saúde, 650 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

AHMEDABAD:

Sobe para 279 o número de mortos em acidente com Boeing 787 na Índia

Ao menos 279 pessoas morreram na quinta-feira (12) quando um Boeing 787 da Air India caiu na cidade indiana de Ahmedabad, tornando-se o desastre aéreo mais mortal do mundo desde 2014, de acordo com um novo balanço divulgado neste sábado (14).

(aviação GB Índia acidente, 556 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes

- Acompanhamento do GP do Canadá de F1

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]