O que se sabe sobre os ataques israelenses ao Irã

Israel realizou, na sexta-feira (13), ataques de uma magnitude sem precedentes contra instalações militares e nucleares no Irã, onde matou vários funcionários de alto escalão, ao que Teerã respondeu com ondas de mísseis balísticos.

A República Islâmica respondeu na mesma sexta-feira e a na madrugada deste sábado com disparos de dezenas de mísseis balísticos contra Israel, que feriram várias pessoas.

Os ataques, iniciados durante a noite por 200 caças contra uma centena de alvos, tiveram como principal objetivo a usina de enriquecimento de urânio em Natanz, no centro do Irã.

Netanyahu enfatizou que o ataque não foi "um evento aleatório" e lembrou ter "ordenado a eliminação do programa nuclear iraniano".

Outras instalações nucleares iranianas, como Fordo, ao sul de Teerã, e Isfahan, no centro do país, sofreram danos mínimos, segundo o Irã.

Pelo menos dois oficiais superiores da Guarda Revolucionária iraniana morreram. A mídia estatal confirmou a morte de Hossein Salami, chefe da Guarda, e do chefe do Estado-Maior, Mohammad Bagheri.

No sábado, o Aeroporto de Mehrabad, no centro de Teerã, foi tomado por chamas e fumaça densa. Explosões também foram ouvidas em Teerã, onde a televisão estatal relatou incêndios e fumaça.

Israel também atacou duas bases militares no noroeste e afirmou ter "desmantelado" uma base localizada em Tabriz (norte).

Nove cientistas nucleares morreram nos ataques, informou o Exército de Israel neste sábado.

Os ataques de Israel causaram 78 mortes e mais de 320 feridos, "a maioria civis", segundo o representante iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani.

– A resposta iraniana –

Sirenes de alerta soaram por todo Israel, enquanto colunas de fumaça se elevavam sobre Tel Aviv, logo após um chamado à população para que buscasse refúgio.

A resposta do Irã incluiu ao menos três ondas de mísseis sobre o território de Israel. O Irã afirmou que atacou "dezenas de alvos (...) de bases e infraestruturas militares".

Os socorristas informaram 34 feridos e uma idosa de cerca de 60 anos que morreu em decorrência dos ferimentos na região de Tel Aviv, segundo a mídia local.

Israel declarou estado de emergência em todo o seu território e fechou seu espaço aéreo. O Exército afirmou ter interceptado drones lançados em grande número pelo Irã. Reservistas foram "mobilizados em todo o país", acrescentou.

O líder supremo iraniano ameaçou Israel com um destino "doloroso", e o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, declarou que seu país faria Israel "se arrepender" do ataque.

O novo chefe da Guarda Revolucionária, Mohamed Pakpur, prometeu abrir "as portas do inferno" para Israel.

O espaço aéreo do Irã está fechado até novo aviso, assim como o da Jordânia.

– O papel dos Estados Unidos –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao canal Fox News que havia sido informado sobre os ataques israelenses.

Enquanto seu país conduz negociações indiretas com o Irã sobre o programa nuclear, Trump instou as autoridades iranianas a "fecharem um acordo antes que não reste nada", já que os "próximos ataques" de Israel seriam "ainda mais brutais".

Ele também garantiu que os Estados Unidos estão preparados para se defender e defender Israel caso o Irã tome represálias, segundo a emissora.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, por sua vez, declarou que Washington não estava envolvido no ataque israelense.

Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos havia anunciado que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã. Mas publicamente havia instado Israel a não realizar tais ataques, afirmando que um acordo sobre o programa nuclear estava próximo.

– Por que agora? –

Israel considera a República Islâmica uma ameaça existencial.

Segundo o Exército israelense, há dados de inteligência que revelam que o Irã está se aproximando de um "ponto de não retorno" em seu programa nuclear.

Israel e as potências ocidentais acusam Teerã de querer desenvolver armas nucleares, o que Teerã nega.

Israel pediu uma ação global depois que a AIEA acusou o Irã de descumprir suas obrigações.

Os Estados Unidos tinham indicações de que um ataque militar israelense era possível.

A sexta rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano entre Washington e Teerã estava programada para domingo, em Omã.

burs-sah/dv/mas/es/aa/fp/am/aa