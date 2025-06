Mísseis do Irã atingem centro de Tel-Aviv após Israel ampliar ofensiva

A autoridade afirmou que navios militares americanos, já presentes no Mediterrâneo Oriental para ajudar a defender as tropas dos EUA na região, foram usados para interceptar os mísseis. Depois dos ataques, as autoridades liberaram a população para deixar os abrigos, mas pediram para que todos se mantivessem nas proximidades em caso de novas ações do Irã.

O general Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária, principal força militar do Irã, também foi morto. Ele era o segundo na cadeia de comando militar e tinha o terceiro cargo mais importante do Irã. Os também generais Gholamali Rashid, comandante-chefe adjunto das forças armadas, e Amir Ali Hajizadeh, chefe do programa de mísseis da Guarda Revolucionária, também morreram.

Participação

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "sabia de tudo" sobre os ataques ao Irã. O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, confirmou que os EUA tinham sido avisados com antecedência. Os americanos, no entanto, quiseram deixar claro que não participaram das operações, apesar dos relatos de envolvimento de autoridades em Washington, que falaram em condição de anonimato à imprensa americana.

Trump, que ainda tem esperanças de negociar um acordo nuclear com o Irã, adotou ontem um tom ameaçador aos iranianos. "O Irã precisa fazer um acordo, antes que não sobre nada, e salvar o que um dia foi conhecido como o Império Persa", escreveu na sua rede social. "Já houve grande morte e destruição, mas ainda há tempo para por fim a esse massacre, pois os próximos ataques planejados serão mais brutais."

Sem diálogo

As chances de um acordo, no entanto, parecem cada vez menores. Ontem, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, sinalizou que seu país deve abandonar o diálogo com os EUA. "A agressão do regime sionista nos força a abandonar o caminho diplomático", disse, durante encontro com o chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar. A imprensa oficial de Omã, citando fontes diplomáticas, informou a suspensão por tempo indeterminado da sexta rodada das conversas, que seria realizada no país neste domingo, 15. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.