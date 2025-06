Agência europeia recomenda não sobrevoar o Oriente Médio após ataques israelenses no Irã

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) emitiu um boletim aconselhando as companhias aéreas a não operarem no espaço aéreo do Irã, Iraque, Israel, Jordânia e Líbano devido às operações militares na região.

Jordânia, Síria e Líbano, vizinhos de Israel, anunciaram neste sábado a reabertura de seu espaço aéreo, que havia sido fechado no dia anterior após o ataque israelense ao Irã.