Irã afirma que danos a instalações nucleares de Fordo e Isfahan são mínimos

Os ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas de Fordo, ao sul de Teerã, e de Isfahan, no centro do país, causaram danos mínimos, afirmou o porta-voz da organização iraniana de energia atômica nesta sexta-feira (13).

"Os danos não são importantes", indicou Behrouz Kamalvandi, citado pela agência Irna.