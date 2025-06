Como é o avião da Boeing que caiu após decolar na Índia

Acidente fatal foi o primeiro com uma aeronave Boeing 787. Em uso desde 2011, modelo é considerado um dos mais autônomos e seguros da companhia americana. Causas da tragédia estão sendo investigadas.O Boeing 787 Dreamliner que caiu em uma zona residencial na Índia nesta quinta-feira (12/06) é uma aeronave que tem destaque no catálogo da maior fabricante de aviões do mundo como um de seus modelos mais novos, completos e seguros. Depois de entrar em serviço pela primeira vez em outubro de 2011, com a companhia aérea All Nippon Airways do Japão, 2.598 desses aviões já foram encomendados por mais de 80 companhias aéreas em todo o mundo, incluindo a Latam Airlines. Mais de 880 estão na fila para serem entregues. Ainda não está claro se o acidente que causou a morte de mais de 240 pessoas foi provocado por falha humana ou por um problema técnico da aeronave. A Boeing disse que está "ciente" dos relatos e que está "trabalhando para reunir mais informações". A General Electric Aerospace, que forneceu os motores da aeronave, disse que apoiará a investigação. A companhia já enfrentou problemas com outras aeronaves no passado. Em 2024, se declarou culpada em uma investigação sobre dois acidentes aéreos envolvendo o modelo 737 MAX, ocorridos em 2018 e 2019, na Indonésia e na Etiópia, que mataram 346 pessoas. Modelos como o Boeing 737-800 também estiveram envolvidos em acidentes graves. Na China, em 2022, a aeronave caiu e deixou 132 mortos. Em 2024, outro 737-800 saiu da pista e explodiu na Coreia do Sul. Primeiro acidente fatal de um 787 Dreamliner Já o acidente com o 787 Dreamliner é o primeiro fatal desta categoria, ainda que tenha registrado problemas técnicos no passado. A aeronave, que compõe a nova geração de aviões da empresa, é normalmente citada por especialistas como uma das mais seguras em operação. De fuselagem larga e com uma eficiência acima da média em termos de combustível, o 787 é capaz de transportar até 330 pessoas. O principal atrativo do modelo é a estrutura leve, metade da qual é feita de materiais compostos, como fibra de carbono, o que permite queimar até 20% menos combustível em longas distâncias do que os aviões de passageiros mais antigos e de tamanho equivalente. Isso permite uma maior autonomia para voos mais longos. Seu lançamento abriu 180 rotas "ponto a ponto", que não exigem paradas para abastecimento, em todo o mundo. Atualmente, existem três versões do 787 que podem transportar de 248 a 330 passageiros em distâncias de 11,9 mil quilômetros a 13,5 mil quilômetros. O avião que caiu em Ahmedabad, na Índia, era da versão 787-8, o mais compacto, e estava em operação desde 2014. Programado para voar até Londres, caiu pouco depois da decolagem. Problemas na produção O 787 também foi pioneiro em uma nova maneira de construir aviões, com a Boeing terceirizando grande parte da produção da estrutura e dos componentes da aeronave para empresas em todo o mundo. As peças eram então montadas em Everett, Washington, e, posteriormente, em North Charleston, na Carolina do Sul. Mas o programa sofreu vários contratempos ao longo de sua produção, incluindo repetidas suspensões de entregas entre 2021 e 2023, principalmente devido a falhas de montagem e problemas de qualidade de fabricação. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) acabou reforçando as verificações e inspeções de garantia de qualidade nas linhas de produção do modelo após um engenheiro da própria Boeing denunciar problemas na solda de fuselagens produzidas separadamente. A empresa reconheceu posteriormente os problemas causados pela estratégia de terceirização. Em abril deste ano, a FAA autorizou a Boeing a aumentar seu ritmo de produção para fabricar sete aviões por mês, em vez dos cinco anteriores. Acidentes anteriores do 787 Apesar do selo de segurança, o 787 enfrentou acidentes menos graves. Em julho de 2013, uma destas aeronaves pegou fogo no solo do aeroporto de Heathrow, em Londres, em um incidente relacionado a um curto-circuito em um localizador de emergência. O avião estava vazio. Também em 2013, os órgãos reguladores suspenderam temporariamente a frota global do 787 após o superaquecimento das baterias de lítio em dois aviões japoneses em Tóquio e Boston, resultando em mudanças no projeto para conter o risco de fuga térmica. gq/ra (afp, reuters, ots)