Cidadão mexicano morre enquanto estava sob custódia do ICE nos EUA

O falecimento ocorre em um momento em que uma onda de protestos, majoritariamente pacíficos, mobiliza manifestantes na Califórnia e em outros estados do país, em rejeição às batidas lançadas pelo governo do presidente Donald Trump contra imigrantes indocumentados.

Um cidadão mexicano faleceu por causas ainda não confirmadas enquanto se encontrava sob custódia em um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), informou nesta quinta-feira (12) a chancelaria do México.

O mexicano morreu no sábado passado, 7 de junho, na instalação localizada na cidade de Stewart, no estado da Geórgia, para onde havia sido transferido desde a prisão estadual de Jackson, onde estava detido, detalhou a chancelaria em um comunicado.

As autoridades americanas notificaram o falecimento ao consulado mexicano em Atlanta, capital da Geórgia.

"O pessoal consular estabeleceu comunicação com as autoridades locais e do ICE, assim como com os familiares da pessoa, a fim de esclarecer os fatos, confirmar a causa oficial da morte e oferecer assessoria jurídica e acompanhamento aos familiares", acrescentou a chancelaria no boletim.

O ministério chamou atenção para o fato de que o pessoal consular mexicano não foi notificado pelos responsáveis do centro de detenção para entrevistar seu compatriota enquanto este esteve detido, apesar de, segundo afirmaram, realizarem visitas regulares ao estabelecimento para atender seus cidadãos.