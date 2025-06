Trump promete acabar com normas de Califórnia sobre veículos elétricos

A Califórnia aprovou em 2022 uma lei que exige que todos os veículos novos vendidos no estado sejam de "zero emissões" poluentes até 2035.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quinta-feira (12) acabar com a política favorável aos carros elétricos na Califórnia, estado liderado pelo governador democrata Gavin Newsom.

Este estado do oeste americano pressiona há muito tempo os fabricantes de automóveis para que criem carros que atendam às suas normas de emissões.

A Califórnia possui o maior número de carros elétricos do país e tem se beneficiado durante mais de meio século de isenções que lhe permitem estabelecer normas ambientais mais rigorosas do que a legislação federal.

Segundo seu gabinete, ele assinará uma resolução aprovada pelo Congresso em maio para impedir que a Califórnia proíba a venda de veículos novos com motor de combustão em 2035.

No momento da votação no Congresso, as autoridades californianas garantiram que tomariam medidas legais assim que o presidente assinasse o projeto de lei.

Trump, um conhecido cético das mudanças climáticas, fez campanha em 2024 a favor do petróleo e abandonou o objetivo estabelecido por seu predecessor democrata, Joe Biden, de alcançar 50% das vendas de carros elétricos nos Estados Unidos até 2030.