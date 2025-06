Número de mortos sobe para 260 em acidente de avião na Índia, diz polícia

A polícia indiana afirmou nesta quinta-feira, 12, que o número de mortos no acidente de avião ocorrido no noroeste do país, com 242 pessoas a bordo, subiu para 260, incluindo vítimas em terra.

"O número de mortos no acidente de avião já é de 260", indicou a comissária Vidhi Chaudhary, que acrescentou que ao menos 19 pessoas teriam morrido em solo, quando o Boeing 787-8 Dreamliner caiu em uma área onde vivem e estudam médicos e suas famílias.