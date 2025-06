Presidente mexicana expressa desacordo com operações anti-imigrantes nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou ao subsecretário de Estado dos Estados Unidos sua discordância com as operações anti-imigração que geraram protestos em várias cidades do país nos últimos dias, anunciou a presidente nesta quinta-feira (12).

Durante uma reunião no Palácio Nacional do México na quarta-feira, Sheinbaum disse ao subsecretário Christopher Landau que "não concorda com o uso de operações para deter pessoas que trabalham honestamente", explicou a presidente em uma coletiva de imprensa.