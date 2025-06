Israel afirma que deportou Thiago Ávila e outros passageiros detidos no barco para Gaza

"Outros seis passageiros do 'iate dos selfies', entre eles Rima Hassan, estão prestes a sair de Israel. Até logo e não se esqueçam de tirar um selfie antes de partir", escreveu o ministério em uma breve mensagem em inglês em sua conta X, acompanhada de várias fotos de passageiros, incluindo a deputada e Ávila, a bordo de um avião.

Seis passageiros do barco com destino a Gaza detidos por Israel, entre eles o ativista brasileiro Thiago Ávila e a deputada francesa Rima Hassan, estão em um avião que partirá de Israel nesta quinta-feira (12), indicou o Ministério das Relações Exteriores israelense na noite da quarta-feira.

O Adalah, grupo de direitos humanos que representa legalmente alguns dos detidos, disse à AFP que os seis detidos, dois franceses e cidadãos do Brasil, Alemanha, Países Baixos e Turquia, partiram de Israel.

Doze pessoas estavam a bordo do barco "Madleen" quando foi interceptado na segunda-feira pelas forças israelenses no leste do Mediterrâneo, a cerca de 185 quilômetros a oeste de Gaza.

Desses, quatro aceitaram ser deportados imediatamente, dentre eles dois cidadãos franceses e a ativista ambiental sueca Greta Thunberg.

Outros dois franceses permanecem detidos em Israel à espera de sua deportação na sexta-feira, disse Adalah.