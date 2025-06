Índia: 204 corpos encontrados após acidente de avião

A polícia da cidade indiana de Ahmedabad informou que recuperou 204 corpos após um avião de passageiros com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, ter colidido com prédios residenciais após a decolagem nesta quinta-feira (12).

"Encontramos 204 corpos", disse o comissário de polícia da cidade, GS Malik, à AFP, acrescentando que 41 feridos estão "em tratamento".