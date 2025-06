Grupo da Air India oferece US$ 116 mil para famílias de cada um dos mortos em acidente aéreo

O grupo também cobrirá as despesas médicas dos feridos e vai fornecer apoio para a construção do albergue para médicos atuarem no local.

A Air India, companhia aérea fundada pelo Tata Group, afirmou em comunicado nesta quinta-feira, 12, que fornecerá 10 milhões rupias indianas, o equivalente a US$ 116 mil, para as famílias de cada pessoa que perdeu a vida na tragédia envolvendo o voo AI 171 da companhia aérea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nenhuma palavra pode expressar adequadamente a dor que sentimos neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com as famílias que perderam seus entes queridos e com aqueles que ficaram feridos. Continuamos firmes em apoiar as famílias e comunidades afetadas durante esse período inimaginável", acrescentou o comunicado.

Até o momento, mais de 200 corpos foram resgatados das 242 pessoas a bordo do voo AI 171 da Air India. Das vítimas, 169 eram indianas, 53 britânicas, sete canadenses e uma portuguesa.