EUA enviará investigadores à Índia após acidente de avião

A Agência de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) anunciou, nesta quinta-feira (12), que uma equipe de investigadores americanos viajará à Índia para auxiliar sua contraparte local após a queda de um Boeing 787 Dreamliner da Air India.

"De acordo com os protocolos do Anexo 13 da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), todas as informações relativas à investigação serão compartilhadas com o governo indiano", declarou o NTSB em sua conta no X.