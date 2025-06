'Equipe está pronta para colaborar com investigação', diz CEO da Boeing sobre acidente na Índia

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, se pronunciou sobre o acidente envolvendo uma aeronave 787 Dreamliner operada pela Air India, principal aérea do país. O executivo prestou condolências e destacou que a empresa está mobilizada para apoiar as investigações sobre a queda do avião na cidade de Ahmedabad.

A Boeing informou ainda que deixará a cargo do Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) o fornecimento de informações sobre o voo 171 da Air India, em conformidade com o protocolo da Organização da Aviação Civil Internacional das Nações Unidas.