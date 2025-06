Dirigente socialista espanhol renuncia por caso de corrupção em novo golpe para Pedro Sánchez

O número três do governante Partido Socialista espanhol (PSOE), Santos Cerdán, anunciou, nesta quinta-feira (12), sua renúncia após ter sido implicado em um caso de corrupção que enfraqueceu o presidente do governo, Pedro Sánchez, cujo entorno é objeto de várias investigações judiciais.

"Decidi apresentar a demissão de todos os meus cargos" no partido, indicou Cerdán em uma nota de imprensa, que até agora ocupava a terceira posição no organograma do PSOE, apenas abaixo de Sánchez e da vice-presidente do governo e ministra da Fazenda, María Jesús Montero.