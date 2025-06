Petróleo dispara entre riscos geopolíticos e negociações comerciais

Os preços do petróleo subiram fortemente nesta quarta-feira (11), impulsionados pelas tensões geopolíticas no Iraque, enquanto os investidores permanecem céticos sobre a assinatura de um acordo sobre o programa nuclear iraniano. O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em agosto subiu 4,34%, fechando em 69,77 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em julho subiu 4,88% e chegou a 68,15 dólares, seu nível mais alto desde abril. A alta dos preços acelerou depois que os Estados Unidos anunciaram que reduziriam o pessoal de sua embaixada no Iraque por motivos de segurança. O Iraque é o segundo maior produtor da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), segundo a Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA). O petróleo já estava em alta antes desta informação, devido a "uma combinação de apetite pelo risco, que continua sendo bastante sólido, e tensões geopolíticas", explicou à AFP Bart Melek, da TD Securities.

Em entrevista ao jornal New York Post, publicada nesta quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, afirmou se sentir "menos confiante" em relação a um acordo com Teerã sobre o programa nuclear iraniano. Sem acordo, o risco seria um aumento da pressão americana sobre as exportações de petróleo iraniano, o que diminuiria a oferta disponível no mercado, impulsionando o aumento dos preços. O Irã também advertiu que atacaria as bases militares americanas no Oriente Médio em caso de um conflito com os Estados Unidos.

O Irã foi o nono maior produtor mundial de petróleo cru em 2023, segundo a Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA), e possui as terceiras maiores reservas comprovadas, atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. Os operadores também reagiram positivamente às negociações comerciais entre Pequim e Washington, embora ainda esperem mais detalhes. Os negociadores americanos e chineses anunciaram, na madrugada de terça para quarta-feira, após dois dias de discussões, que tinham acordado um "marco geral" para resolver suas diferenças comerciais, deixando a validação final nas mãos de seus respectivos presidentes.