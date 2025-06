Lula confirma participação em Cúpula do G7 em telefonema com primeiro-ministro do Canadá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira, 11, o convite formal para participar da Cúpula do G7, em Kananaskis, no Canadá, em 17 de junho. O convite foi feito pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que telefonou ao presidente nesta quarta.

"O presidente agradeceu e aceitou o convite, assinalando a contribuição positiva que o Brasil pode oferecer aos temas que serão debatidos no evento, entre os quais se incluem segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação e tecnologia e Inteligência Artificial. Também participarão da sessão África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México", afirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em nota divulgada há pouco.