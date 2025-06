Ex-presidente argentina Kirchner pede para cumprir pena em prisão domiciliar

"Esta condenação é o resultado de um processo viciado, direcionado desde sua origem para atingir um objetivo político: proscrever a mulher que mais vezes ganhou nas urnas desde a recuperação democrática", escreveu Dalbón na rede social X, ao anunciar que também recorrerá à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Na terça-feira, a própria Kirchner acusou de "marionetes" os três juízes da Suprema Corte que decidiram contra ela e, diante de uma multidão de simpatizantes, assegurou que "a sentença já estava escrita" antes do julgamento.

Em Israel, onde está em viagem, Milei comentou no X a decisão do Supremo: "Justiça. Fim". A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, também reagiu: "Três instâncias, centenas de provas e todas as garantias do devido processo. Houve justiça".