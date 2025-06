EUA registra leve aumento da inflação em maio

A inflação nos Estados Unidos aumentou ligeiramente em maio, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (11), enquanto especialistas não estimam que os preços podem permanecer inalterados diante das tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump.

Os preços ao consumidor subiram para 2,4% em maio, em termos anuais, em comparação com 2,3% em abril, de acordo com o índice CPI publicado pelo Deparamento de Trabalho e ao qual as aposentadorias americanas estão indexadas.