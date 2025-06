Atirador mata nove pessoas em escola na Áustria

Homem abriu fogo no interior de escola secundária em Graz, matando diversos alunos. Atirador era ex-aluno da instituição e cometeu suicídio durante ataque.Um atirador abriu fogo nesta terça-feira (10/06) no interior de uma escola secundária na cidade de Graz, no sudeste da Áustria, a cerca de 180 quilômetros de Viena. Segundo a prefeitura local, nove pessoas foram mortas pelo atirador, entre eles vários alunos da instituição. Outras 12 pessoas ficaram feridas. Ainda segundo as autoridades, o atirador era um ex-aluno da instituição de 21 anos, que foi encontrado morto no local – as autoridades presumem que ele cometeu suícidio em meio ao ataque. As forças policiais também apontaram que o atirador era um cidadão austríaco e parece ter agido sozinho. O Ministério do Interior e a polícia austríaca apontaram que o ataque teve início por volta das 10h no horário local (5h em Brasília) na Escola Secundária Federal de Dreierschützengasse. A imprensa austríaca apontou que o atirador usou uma pistola e uma escopeta durante a ação - as armas foram compradas legalmente. De acordo com a imprensa local, o atirador abriu fogo no interior de duas salas de aula. A polícia enviou uma força tática para responder ao chamado e alertas foram emitidos para que hospitais ficassem e prontidão. A população recebeu alertas para permanecer longe da área. Os primeiros relatos indicaram que o atirador foi encontrado morto pelos policiais em um banheiro na escola. Por volta de 12h no horário local, as autoridades apontaram que a situação estava sob controle. Reações A prefeita de Graz, Elke Kahr, classificou o ataque de "tragédia horrível". O primeiro-ministro austríaco, Christian Stocker, chamou o ataque de "tragédia nacional que chocou todo o nosso país". "Não há palavras para a dor e o luto que todos nós estamos (...) sentindo", acrescentou o chefe de governo. O presidente Alexander van der Bellen disse que o ataque havia atingido a Áustria "bem no coração". "A Áustria está de luto", disse ele. "E nesta hora, estamos juntos". Paralelamente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também expressou suas condolências em uma publicação na rede X. "Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e amigos", disse ela. "As escolas são um símbolo da juventude, da esperança e do futuro. É difícil suportar quando as escolas se tornam locais de morte e violência." A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse, por sua vez, que estava “profundamente chocada com a notícia do ataque na escola na Áustria". "Toda criança deve se sentir segura na escola e ser capaz de aprender sem medo e violência." Graz foi palco de outro ataque em 2015 O ataque desta terça-feira em Graz ocorreu cerca de dez anos após outra tragédia que atingiu a cidade de 300 mil habitantes. Em 20 de junho de 2015, um homem de 26 anos chamado Alen Rizvanović conduziu um veículo em alta velocidade pelo centro de matando três pessoas em questão de minutos e ferindo outras 43 -uma delas morreu meses depois. Em um determinado momento do ataque, Rizvanović também saiu do veículo e esfaqueou dois transeuntes. Rizvanović foi preso e condenado à prisão perpétua. Ele cometeu suicídio na prisão em setembro de 2023. __________ Se você enfrenta problemas emocionais e tem pensamentos suicidas, não deixe de procurar ajuda profissional. Você pode buscar ajuda neste site: https://www.befrienders.org/portugese jps/cn (ots)