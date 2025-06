Três mortos em vários ataques de guerrilheiros na Colômbia

A região é reduto de dissidentes do extinto grupo guerrilheiro Farc, em guerra com o governo do presidente Gustavo Petro.

Os rebeldes que operam no sudoeste do país seguem ordens do principal líder dissidente do país, conhecido como Iván Mordisco.

Nomeado Estado-Maior Central (EMC), o grupo frequentemente ataca policiais e a população, especialmente nesta região e na Amazônia. Também controla plantações de folha de coca, o principal componente da cocaína, em Cauca e no Vale do Cauca.

Autoridades declararam recentemente que estão perto de localizar Mordisco, que aparentemente está se deslocando pela Amazônia após ser ferido em uma operação do exército.