Rússia lança um dos maiores ataques aéreos contra Kiev

A Rússia lançou um de seus maiores ataques aéreos contra Kiev em mais de três anos de guerra e atingiu uma maternidade na cidade de Odessa, no sul do país. Os ataques mataram pelo menos duas pessoas, disseram autoridades nesta terça-feira (10).

"Hoje foi um dos maiores ataques a Kiev", disse o presidente Volodymyr Zelensky. "Os ataques de mísseis russos e Shahed (drones) abafam os esforços dos Estados Unidos e de outras partes do mundo para forçar a Rússia à paz."

Pelo menos quatro pessoas foram atendidas no hospital depois que sete dos dez distritos da capital foram atingidos, informaram autoridades municipais.

Zelensky pediu aos aliados da Ucrânia que tomem medidas para forçar a Rússia à paz, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu novas sanções imediatas e sistemas de defesa aérea.

Embora Moscou e Kiev tenham mantido duas rodadas de negociações diretas de paz nas últimas semanas, o único progresso tangível foi um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra, e a Rússia continuou a avançar na linha de frente no leste da Ucrânia.

Moscou e Kiev se culpam mutuamente pela falta de progresso no sentido de acabar com a guerra, que se arrasta desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem expressado frustração com ambos os lados.