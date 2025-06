Israel deporta a ativista Greta Thunberg

Israel deportou nesta terça-feira, 10, a ativista Greta Thunberg informou o Ministério das Relações Exteriores do país, um dia depois que o navio com destino a Gaza em que ela estava foi apreendido pelas forças armadas israelenses.

Os ativistas foram detidos separadamente e alguns tiveram dificuldade em ter acesso a advogados, acrescentou ela. Questionada sobre por que concordou com a deportação, ela disse: "Por que eu iria querer ficar em uma prisão israelense mais do que o necessário?".

Ao chegar ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, Thunberg pediu a libertação dos outros ativistas que foram detidos a bordo da Freedom Flotilla. Ela descreveu uma situação "bastante caótica e incerta" durante a detenção. Ela disse que as condições que enfrentaram "não são nada comparadas ao que as pessoas estão passando na Palestina e, especialmente, em Gaza neste momento".

Greta Thunberg pediu aos apoiadores que solicitem aos seus governos que se mobilizem "para exigir não apenas que a ajuda humanitária seja permitida em Gaza, mas, acima de tudo, o fim da ocupação e o fim da opressão e violência sistêmicas que os palestinos enfrentam diariamente". Ela disse que reconhecer a Palestina é "o mínimo, o mínimo, o mínimo" que os governos podem fazer para ajudar.

A ativista sueca foi escoltada pela polícia para fora do terminal, sem levar nenhuma bagagem, enquanto alguns apoiadores aplaudiam. Greta Thunberg era uma das 12 passageiras do Madleen, um navio que transportava ajuda para Gaza com o objetivo de protestar contra a guerra em curso de Israel na região e chamar a atenção para a crise humanitária no território palestino, de acordo com a Freedom Flotilla Coalition, o grupo por trás da viagem.

As forças navais israelenses apreenderam o barco sem incidentes na madrugada de segunda-feira, 9, a cerca de 200 quilômetros da costa de Gaza, de acordo com a coalizão, que, juntamente com grupos de direitos humanos, disse que as ações de Israel foram uma violação do direito internacional. Israel rejeita essa acusação porque afirma que tais navios pretendem violar o que considera um bloqueio naval legal de Gaza. O barco, acompanhado pela marinha israelense, chegou ao porto israelense de Ashdod na noite de segunda-feira.