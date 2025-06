Israel anuncia que ativista Greta Thunberg deixou o país e retorna para Suécia

Israel anunciou nesta terça-feira (10) que a ativista Greta Thunberg deixou o país e está em um avião com destino à Suécia, com uma escala na França, após ter sido detida ao lado de outros militantes pró-Palestina a bordo de um barco com ajuda humanitária para Gaza.

O veleiro "Madleen", no qual viajavam 12 ativistas de várias nacionalidades (França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos), zarpou da Itália em 1º de junho com o objetivo de entregar ajuda à Faixa de Gaza, cenário de uma situação humanitária catastrófica após mais de um ano e meio de guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.