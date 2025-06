Ex-presidente Kirchner tem condenação de 6 anos de prisão por corrupção confirmada

Kirchner, presidente do Partido Justicialista (peronismo), havia anunciado na semana passada que concorreria a uma vaga como deputada pela província de Buenos Aires, a mais populosa do país, nas eleições legislativas provinciais de 7 de setembro. Se vencesse, obteria foro privilegiado.

A incógnita é saber se sua prisão "pode levar a uma marginalização gradual ou à sua morte lenta como líder política", acrescentou.

No entanto, o analista político Rosendo Fraga estimou que "Cristina vai crescer politicamente", já que sua detenção ajudará a superar as divisões internas que atravessam o principal partido opositor.

"Será difícil para um peronista se posicionar contra ela" caso esteja presa, observou Fraga.

Kirchner é uma crítica ferrenha do governo de Milei, que já afirmou repetidamente que "adoraria cravar o último prego no caixão do kirchnerismo com Cristina dentro".

Colocar a ex-presidente atrás das grades pode contribuir para criar uma narrativa épica dentro do peronismo, mas também para reforçar o apoio a Milei, opinou Lara Goyburu, politóloga da Universidade de Buenos Aires.

"Entre os eleitores de Milei, essa ideia de um governo que cumpre as poucas promessas que fez — entre elas, baixar a inflação e acabar com o kirchnerismo — vai se fortalecer", afirmou.

Kirchner é a segunda mandatária em tempos democráticos a ser condenada, depois de Carlos Saúl Menem (1989–1999), que recebeu uma pena de sete anos de prisão por venda de armas. Agora, ela se torna também a primeira a ir efetivamente para a prisão, já que a condenação de Menem nunca foi confirmada.

lm-sa/ad/yr/am