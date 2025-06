Ucrânia diz que Rússia lançou 479 drones contra o país, no maior bombardeio noturno da guerra

A Rússia lançou 479 drones contra a Ucrânia no maior bombardeio noturno da guerra, informou a Força Aérea Ucraniana na segunda-feira, 9. Além dos drones, 20 mísseis de vários tipos foram disparados contra diferentes partes do país. O bombardeio teve como alvo principalmente as áreas central e ocidental da Ucrânia. As informações são da Associated Press.

As defesas aéreas ucranianas destruíram 277 drones e 19 mísseis em pleno voo, informou um comunicado da Força Aérea, alegando que apenas 10 drones ou mísseis atingiram o alvo. Não foi possível verificar a alegação de forma independente.