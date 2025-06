Pré-candidato presidencial baleado na Colômbia segue em estado grave

O senador e pré-candidato à Presidência colombiana Miguel Uribe mostra "pouca resposta" aos tratamentos médicos e continua nesta segunda-feira (9) em estado grave, após ser baleado durante um ato de campanha em um parque da capital.

O líder do Centro Democrático (oposição), principal partido de direita do país, foi atacado no sábado enquanto discursava por um suposto executor contratado menor de idade, que pode ser penalizado com vários anos privado de liberdade.